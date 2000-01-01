ТВОРОЖНО-ОВСЯНЫЙ ТОРТ С КЛУБНИКОЙ Б/Ж/У/Ккал *12.02 *2.56 *16.07 *130.24Ингедиенты:Корж: 100 г овсянки, 1 яйцо, 100 г клубники - все это перемешиваем)Прослойка: 250 г мягкого творога (Валио 0,3%), корица, ванилин)Приготовление:В форму сначала тесто для коржа, на 5-10 минут в духовку... Подробнее

Салат из печени трески с черносливом Ингредиенты:●картофель 2 шт.●печень трески 1 банка●лук репчатый 1шт.●морковь 1 шт.●чернослив 100 г●яйца 3 шт.●майонез 250 гПриготовление:Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на крупной терке.Яйца и морковь сварить, морковь и белки... Подробнее

Очень нежный пирог с бананами Ингредиенты:Для теста: 200 гр. муки,1 яйцо,1 ст.л. сахара,1 ч.л. разрыхлителя,100 гр. сливочного масла.Для заливки: 200 гр. сметаны,1 яйцо,2 ст.л. муки,100 гр. сахара.Кроме этого — 2 банана.Невероятно вкусный и нежный получается этот пирог с... Подробнее

Холодный суп Гаспачо на 100 гр 38.47 ккал Б/Ж/У 0.8/2.21/4.19Помидоры 1 кгПерец болгарский 3 шт.Чеснок 3 зубчикаОгурцы 1 кгЛук репчатый 2 шт.Оливковое масло 50 мл.Лимон (сок) 1 шт.Соль и перец по вкусу.1. Помидоры очистить от кожицы: для этого надрезать ее крестиком и... Подробнее

Шоколадный торт с кремом (без выпечки) Ингредиенты: Основа▼Грецкие орехи – 1 стаканФиники – 1 стакан Сливочное масло – 1 столовая ложкаКрем▼Кешью – 1 стакан Минеральная вода – 1/3 стакана Растопленное сливочное масло – 80 г Шоколад – 100 г Мед – 2/3 стакана Приготовление: 1. Для основы... Подробнее

Тарт с лососем, тыквой, шпинатом и моцареллой Ингредиенты:Мука — 200 г Масло сливочное размягченное — 100 г Яйцо куриное в тесто —1 шт., (+ 2 шт. в заливку)Вода — 2-3 ст.лСоль — 1 ч. л. Сахар (1 ст.л. в начинку) — 1 ч. л.в тестоЛук белый крупный — 1 шт.Моцарелла — 100 г Шпинат (большой) — 1 пуч... Подробнее

Торт «Роман лимона с клюквой» ИнгредиентыТорт Роман лимона с клюквой. ИнгредиентыТесто: 200 г сливочного масла или маргарина200 г сахара4 яйца300 г сметаны10 г разрыхлителя (или 1 ч. л. соды)600–650 г мукиначинка: 1 лимон400 г клюквы200 г сахаракрем: 400 мл сливок 33–35%150 г... Подробнее

Сытный салат . На 100г. – 57,95ккал. Забирайте на стену, чтобы не потерять.6 средних картофелин 3 средних помидора 2-3 огурца (можно малосольные) 1 крупная луковица подсолнечное масло соль по вкусу 1. Сварить картофель в мундире, остудить, очистить, нарезать кубиками. 2. Нарезать... Подробнее

Салат из курицы с огурцом и кукурузой *75 ккал/100 гр*На 4 порции вам потребуется:2 куриных филе, около 250 г каждое1 средний огурец1 крупный стебель сельдерея150 г консервированной сладкой кукурузы1 кочан листового салатасоль и перец по вкусуДля заправки:1 маленькая красная луковица4-5... Подробнее

Птицы в тарелке: удивительные работы от мастерицы фуд-арта. Фуд-стилист Анна Кевилл Джойс создает из кулинарных продуктов настоящие шедевры. Картины на тарелках Анны съесть не получится: материалом служат яичная скорлупа, кожура от фруктов и овощей, разнообразные крупы. Впрочем, художница ничего не скрывает... Подробнее

ТОП-5 СЫРНЫХ СУПЧИКОВ 1) СЫРНЫЙ СУП С ГРЕНКАМИ Ингредиенты:● 2 л воды или бульона● 4 картофелины● вермишель● плавленный сырок● 20 гр сливочного масла● соль, перец — по вкусу● специи (по желанию)● хлеб● зеленьПриготовление:1. Картофель очистить, нарезать соломкой.... Подробнее

Салат Монте Кристо. Салат, в котором есть все: овощи, фрукты, мясо и неповторимый вкус.Состав:- 1 сладкий красный перец- 1 огурец- 200г ветчины или колбасы- 100г твердого сыра- 2 яйца сваренных вкрутую- 100г маринованных или отварных грибов- 1 маленькая головка... Подробнее

Торт со сгущенкой и меренгой Что нужно:Мука - 200 гКакао - 10 гСода - 1/4 ч. л.Соль - 1/2 ч. л.Разрыхлитель -1 ч. л.Целое яйцо - 1 шт.Желток - 1 шт.Сахар - 200 гОливковое масло - 50 млВаниль - 1/4 ч. л.Сметана - 100 гСгущенка - 100 млВода (кипяток) - 50 млДля меренги:Яичные... Подробнее

Хрустящие куриные палочки в панировочных сухарях. Сочные, хрустящие, с золотистой корочкой - это отличная закуска,не требующая много времени и хлопот.Они отлично сочетаются с любым острым соусом (в моем случае это сладкий соус чили.Ингредиенты:2 больших куриных грудки65 гр муки2 яйца125 гр... Подробнее

Салат "Нежность" с горбушей Состав:-Горбуша в собственном соку (консерва) - 1 банка-шампиньоны консервированные - 1 банка-средняя морковь 1-2 шт.-лук репчатый - 2 средние луковицы-яйцо (отварить) - 4 шт.-майонез1. Морковь почистить, натереть на терке, обжарить2. Лук обжарить с... Подробнее

Неординарный шоколадный торт от мамули Дж. Оливера. Самый любимый торт Джейми и его сестры Анны, они в детстве всегда ждали праздников, чтобы мама испекла именно этот торт! Почему неординарный - потому что у него невероятная структура и готовится он очень оригинальным способом, при этом, я вас уверяю... Подробнее

Классическая творожная запеканка Ингредиенты:400-500 гр творога3 яйца2-3 ст.л. сахара (по вкусу)2 ст.л. манной крупы (можно заменить мукой)2 ст.л. сметаны1 пакетик ванилина1/2 ч.л. соды, гашеной уксусом/лимонным сокомщепотка солисливочное масло для смазывания формыПриготовление:1.... Подробнее