Печёночные котлетки. Ингредиенты:Свиная печень — 600 гЛук — 1 шт.Морковь — 1 шт.Картофель — 2-3 шт.Чеснок — 1-2 зубчикаСоль, чёрный перец, мускатный орех — по вкусу Мука — 2-3 ст. л.Как готовить:1. Вы, наверное, спросите: а для чего морковка? Морковка даёт лёгкий... Подробнее

Киш с грибами, курицей и помидорами Тесто: мука - 200гр, сл. масло - 80гр, яйцо - 1шт, вода холодная - 3ст. ложки.Начинка: грибы шампиньоны - 300гр, куриная грудка - 150гр(можно без курицы), помидоры - 2шт, соль, черный молотый перец.Заливка: сливки 22% - 200мл, яйцо - 3шт, соль,... Подробнее

Торт "Ягодка" Желтки - 8 шт.сахар - 2 ст. + пакетик ванилинамаргарин - 250 гр (масло)мука2 ст. ложки сметаны смешать с 1 ч.л. содыЖелтки взбить с сахаром до бела, добавить растопленный маргарин, сметану с содой, и муки столько, что бы можно было раскатать тесто,... Подробнее

4 зимних десерта Морковные кексы с изюмом, вымоченным в апельсиновом ликереКоличество: 12 штукИнгредиенты:Мелкий белый изюм — ½ ст. Сок одного красного апельсина Апельсиновый ликер — 1 ст. лКоричневый сахар — ⅓ ст.Растительное масло — ½ ст. Жидкий мед — ½ ст. (плюс... Подробнее

Белый хлеб с хрустящей корочкой. Я сегодня покажу домашний хлеб - очень простой в приготовлении и такой потрясающе вкусный, что даже мы, не самые большие любители хлеба, съели за день почти всю буханку)Вам потребуется:- 1 ½ ст.л. сухих дрожжей- 1-2 ст.л. меда- 3 ст. теплой воды- 6... Подробнее

СЫРНЫЙ СУПЧИК НА СКОРУЮ РУКУ ИНГРЕДИЕНТЫ:● 2 куриные ножки● 2 плавленых сырка● 4 картофеля● 1 морковь● 1 лук● 50 гр поджаренных белых сухариков● 50 мл растительного масла● соль, перец, ваши любимые приправы по вкусуПРИГОТОВЛЕНИЕ:Возьмите 2,5 литра воды и приготовьте из куриных... Подробнее

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ШОКОЛАД ДЛЯ ДЕТОК! Ингредиенты:Какао — 100гСливки или молоко — 50млСахарная пудра — 2 ст. ложкиСливочное масло — 50гПо желанию можно добавить ваниль или ванильный сахар, корица, орехи, курага и изюм.Способ приготовления:На маленьком огне, подогреваем сливки не доводя... Подробнее

Домашний сыр брынза Ингредиенты:Пастеризованное молоко — 2 лСметана — 400 гЯйцо — 6 шт.Соль — 2-3 ч. л.Приготовление:1. Молоко, сметана и яйца должны быть очень свежие и хорошего качества. Берите ту фирму, в которой вы уверены.2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить... Подробнее

Страшно красивый десерт "Бархатный торт" Ингредиентына коржи:Размягченное сливочное масло — 125 гСахар — 1,5 ст.Яйцо — 2 шт.Красный краситель — 2 ст. л. (не пугайтесь красителей, они продаются в любом отделе для выпечки!)Какао — 2 ст. л.Мука — 2 и 1/4 стКефир — 1 ст.Соль — 1 ч. л.Ванильный... Подробнее

Тушеная курица со сладким перцем на 100грамм - 74.68 ккал, Б/Ж/У - 11.96/0.6/4.83Ингредиенты:1) Куриное филе 900 гр., 2) Морковь 300 гр., 3) Репчатый лук 300 гр., 4) Болгарский перец сладкий 300 гр., 5) Соевый соус 50 мл., Приготовление:Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.... Подробнее

БУЛОЧКИ СО ШТРЕЙЗЕЛЕМ Автор: Анжела Сон** Стоит вам только раз попробовать приготовить эти изумительные булочки и они обязательно станут постоянными гостями на вашем столе! Готовим дрожжевое тесто по своему любимому рецепту.Формируем из него булочки и укладываем их (... Подробнее

Азу по-татарски Ингредиенты:- мясо - 500 г, - лук репчатый - 1-2 шт, - огурцы соленые - 1-2 шт, - картофель - 6-8 шт, - чеснок - 1-2 дольки, - томатная паста или кетчуп - 1-2 ст. л, -лавровый лист, - соль, - перецПриготовление:1. Мяco пpoмыть, нapезaть coлoмкoй и... Подробнее

Ромовая Баба Ингредиенты:-200 г теплого молока-3 стакана муки-4 яйца-6 ст ложек сахара,щепотку соли-120 г сливочного масла или маргарина (растопить)-1 пакетик сухих дрожжей-1 пакетик разрыхлителя-1 пакетик ванильного сахараПриготовление:Взбить яйца с сахаром,... Подробнее

10 ИДЕЙ ДЛЯ КАНАПЕ НА ШПАЖКАХ ► Простой вариант: сыр, оливки ветчина (или колбаса).► Оливки и несколько видов сыра (твердый желтый и брынза).► Рецепт на шпажках – с копченой колбасой.Колбасу надо покупать маленькую в диаметре и тонко нарезать. А верхушка украшена кусочками... Подробнее

Топ-5 оригинальных блюд из картофеля Картофель, фаршированный мясом, фасолью и зеленьюИнгредиенты:Крупный картофель -1 кгМясо - 300 гКрасная фасоль -1 банкаЯйцо куриное - 1 шт.Мясной бульон - 500 млТоматная паста/томатный соус - 4 ст. л.Укроп/другая зелень - по вкусуСоль и перец - по... Подробнее

Любимые орешки со сгущенкой Ингредиенты:-3 яйца, -1 ст. сахара, -180-200 гр. маргарина, -2.5 ст. муки.Начинка: сгущенка с измельченным грецким орехом.Приготовление:1. Яйца взбиваем с сахаром, растопленный маргарин вливаем тонкой струйкой постоянно помешивая, добавляем муку,... Подробнее