Ингредиенты:Свиная печень — 600 гЛук — 1 шт.Морковь — 1 шт.Картофель — 2-3 шт.Чеснок — 1-2 зубчикаСоль, чёрный перец, мускатный орех — по вкусу Мука — 2-3 ст. л.Как готовить:1. Вы, наверное, спросите: а для чего морковка? Морковка даёт лёгкий...
Тесто: мука - 200гр, сл. масло - 80гр, яйцо - 1шт, вода холодная - 3ст. ложки.Начинка: грибы шампиньоны - 300гр, куриная грудка - 150гр(можно без курицы), помидоры - 2шт, соль, черный молотый перец.Заливка: сливки 22% - 200мл, яйцо - 3шт, соль,...
Желтки - 8 шт.сахар - 2 ст. + пакетик ванилинамаргарин - 250 гр (масло)мука2 ст. ложки сметаны смешать с 1 ч.л. содыЖелтки взбить с сахаром до бела, добавить растопленный маргарин, сметану с содой, и муки столько, что бы можно было раскатать тесто,...
Морковные кексы с изюмом, вымоченным в апельсиновом ликереКоличество: 12 штукИнгредиенты:Мелкий белый изюм — ½ ст. Сок одного красного апельсина Апельсиновый ликер — 1 ст. лКоричневый сахар — ⅓ ст.Растительное масло — ½ ст. Жидкий мед — ½ ст. (плюс...
Я сегодня покажу домашний хлеб - очень простой в приготовлении и такой потрясающе вкусный, что даже мы, не самые большие любители хлеба, съели за день почти всю буханку)Вам потребуется:- 1 ½ ст.л. сухих дрожжей- 1-2 ст.л. меда- 3 ст. теплой воды- 6...
ИНГРЕДИЕНТЫ:● 2 куриные ножки● 2 плавленых сырка● 4 картофеля● 1 морковь● 1 лук● 50 гр поджаренных белых сухариков● 50 мл растительного масла● соль, перец, ваши любимые приправы по вкусуПРИГОТОВЛЕНИЕ:Возьмите 2,5 литра воды и приготовьте из куриных...
Ингредиенты:Какао — 100гСливки или молоко — 50млСахарная пудра — 2 ст. ложкиСливочное масло — 50гПо желанию можно добавить ваниль или ванильный сахар, корица, орехи, курага и изюм.Способ приготовления:На маленьком огне, подогреваем сливки не доводя...
Ингредиенты:Пастеризованное молоко — 2 лСметана — 400 гЯйцо — 6 шт.Соль — 2-3 ч. л.Приготовление:1. Молоко, сметана и яйца должны быть очень свежие и хорошего качества. Берите ту фирму, в которой вы уверены.2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить...
Ингредиентына коржи:Размягченное сливочное масло — 125 гСахар — 1,5 ст.Яйцо — 2 шт.Красный краситель — 2 ст. л. (не пугайтесь красителей, они продаются в любом отделе для выпечки!)Какао — 2 ст. л.Мука — 2 и 1/4 стКефир — 1 ст.Соль — 1 ч. л.Ванильный...
на 100грамм - 74.68 ккал, Б/Ж/У - 11.96/0.6/4.83Ингредиенты:1) Куриное филе 900 гр., 2) Морковь 300 гр., 3) Репчатый лук 300 гр., 4) Болгарский перец сладкий 300 гр., 5) Соевый соус 50 мл., Приготовление:Нарезать куриное филе на небольшие кусочки....
Ингредиенты:Лаваш армянский Сыр твердый - 100 г Колбаса/ветчина - 100 г Зелень - по вкусуПриготовление:1. Колбасу мелко порезать, сыр потереть на мелкой терке, зелень мелко порубить.2. Лаваш порезать ножом или ножницами на полоски, развернуть.3....
Автор: Анжела Сон** Стоит вам только раз попробовать приготовить эти изумительные булочки и они обязательно станут постоянными гостями на вашем столе! Готовим дрожжевое тесто по своему любимому рецепту.Формируем из него булочки и укладываем их (...
Ингредиенты:- мясо - 500 г, - лук репчатый - 1-2 шт, - огурцы соленые - 1-2 шт, - картофель - 6-8 шт, - чеснок - 1-2 дольки, - томатная паста или кетчуп - 1-2 ст. л, -лавровый лист, - соль, - перецПриготовление:1. Мяco пpoмыть, нapезaть coлoмкoй и...
Ингредиенты:-200 г теплого молока-3 стакана муки-4 яйца-6 ст ложек сахара,щепотку соли-120 г сливочного масла или маргарина (растопить)-1 пакетик сухих дрожжей-1 пакетик разрыхлителя-1 пакетик ванильного сахараПриготовление:Взбить яйца с сахаром,...
► Простой вариант: сыр, оливки ветчина (или колбаса).► Оливки и несколько видов сыра (твердый желтый и брынза).► Рецепт на шпажках – с копченой колбасой.Колбасу надо покупать маленькую в диаметре и тонко нарезать. А верхушка украшена кусочками...
Картофель, фаршированный мясом, фасолью и зеленьюИнгредиенты:Крупный картофель -1 кгМясо - 300 гКрасная фасоль -1 банкаЯйцо куриное - 1 шт.Мясной бульон - 500 млТоматная паста/томатный соус - 4 ст. л.Укроп/другая зелень - по вкусуСоль и перец - по...
Ингредиенты:-3 яйца, -1 ст. сахара, -180-200 гр. маргарина, -2.5 ст. муки.Начинка: сгущенка с измельченным грецким орехом.Приготовление:1. Яйца взбиваем с сахаром, растопленный маргарин вливаем тонкой струйкой постоянно помешивая, добавляем муку,...
Ингредиенты:Мука пшеничная — 400 гМасло сливочное — 250 гЯйца куриные — 3 шт.Тыква — 900 гСахар — 200 гСливки 30% — 200 млКорица — по вкусуВанилин — по вкусуСоль — по вкусуПриготовление:1. Просеять муку и соль в глубокую миску. 2. Перетереть между...